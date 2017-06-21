У Нацполіції розповіли, скільки осіб допитані у справі Шеремета

У справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета допитано понад 3 тисячі осіб. Про це йдеться у довідці Національної поліції України, переданій Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики.

Читайте такожУ поліції не можуть назвати прізвище особи, яка вчинила вбивство ШереметаУ довідці зазначається, що серед опитаних – очевидці вибуху, зокрема, мешканці будинків у районі вибуху та місця проживання потерпілого, осіб з кола особистих та професійних зв’язків потерпілого, таксистів, які проїжджали в нічний час в районі місця проживання потерпілого.

За даними поліції, відпрацьовується низка версій щодо мотивів скоєння злочину, “а саме: професійна діяльність потерпілого за межами України та в Україні; дестабілізації ситуації в державі; конфліктні ситуації в особистому житті потерпілого: родинні та інтимні стосунки, ситуативні конфлікти на побутовому рівні, комерційного та фінансового характеру; помилка в об’єкті злочину, у тому числі готування вбивства власника видання “Української правди” Олени Притули”.

У поліції зазначають, що підготовлено понад 500 клопотань про тимчасовий доступ до інформації, що міститься в операторів мобільного зв’язку.

Крім того, призначено 20 комплексних експертиз, з яких 14 виконано.

У довідці Нацполіції сказано, що до 14 країн світу надіслано клопотання про надання міжнародної правової допомоги, у ході виконання яких правоохоронними органами в межах компетенції проводяться необхідні процесуальні дії.

Також вказано, що відпрацьовані місця перебування потерпілого за останні місяці, у тому числі за межами України.

За результатами перегляду документального фільму ”Убивство Павла” проводяться додаткові слідчі дії, зокрема, допитано колишнього працівника СБУ Ігоря Устименка та “проведено з ним слідчий експеримент”, а також допитано як свідка власника автомобіля, на якому їздив на той час Устименко.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня журналісти OCCRP та Слідство.Інфо оприлюднили розслідування, згідно з яким співробітник СБУ на ім'я Ігор Устименко помічений на відео з камер спостережень у ніч перед вбивством Шеремета біля його будинку в центрі Києва.

Речниця СБУ Олена Гітлянська наголосила, що Устименко був звільнений з Служби безпеки України 29 квітня 2014 року.

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб").

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключав, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія.

У лютому 2017 року в поліції заявили, що у рамках розслідування провадження за фактом вбивства Шеремета допитано понад 1,8 тис. осіб. Також повідомлялось, що на той час у справі щодо вбивства журналіста підозрюваних ще не було.