Генпрокурор вимагає від підлеглих припинити "хаос і наїзди на великих платників податків"

Генеральний прокурор Юрій Луценко вимагає від підлеглих припинити тиск на бізнес. Про це він заявив на розширеній нараді з прокурорами 8 областей в приміщенні Житомирської обласної прокуратури.

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"Припиніть цей хаос і наїзди на великих платників податків", - сказав він.

За його словами, "великий і середній бізнес мають порушення, але часто щодо них (з боку силовиків УНІАН) доходить до терору"

Луценко підкреслив, що факти тиску на бізнес та кримінальні переслідування бізнесменів неприпустимі.

"Я ще раз підкреслюю: бізнес – це "священна корова" в Україні", - сказав генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, раніше Луценко заявляв, що за 5 місяців цього року кількість кримінальних злочинів в Україні зменшилася на 15%.