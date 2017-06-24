На Харківщині відкрито новий відділ прикордонної служби "Тополі"

У Дворічанському районі Харківської області відкрито новий відділ Державної прикордонної служби “Тополі” Харківського прикордонного загону. Як передає кореспондент УНІАН, в урочистому відкритті обладнаного в рамках проекту інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону відділу взяли участь секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Читайте такожНа Донбасі прикордонники затримали бойовика, який охороняв українських військовополоненихТурчинов і Аваков вручили прикордонникам нового відділу ключі від 8 службових квартир, а також грамоти Верховної Ради та подяки прем’єр-міністра.

Почесні гості також оглянули інженерно-технічне облаштування відділу, ознайомилися з побутовими умовами служби прикордонників.

Виступаючи перед військовослужбовцями, Турчинов висловив переконання, що українські прикордонники здатні захистити свою країну.

“Вороги і друзі повинні зрозуміти, що саме тут починається кордон цивілізованої Європи, і цей кордон надійно захищений”, - сказав Турчинов.

На його думку, перетинаючи кордон України, громадяни мають розуміти, що потрапили до сильної і цивілізованої європейської країни.

“Фактично, це має бути європейський вал, який зупинить просування ворожих орд до України, в цілому до Європи”, - наголосив секретар РНБО.

*** Новий відділ прикордонної служби “Тополі” Харківського прикордонного загону облаштований у Дворічанському районі. Ділянка відповідальності підрозділу на всій протяжності обладнана системою «інтелектуальний кордон» — вздовж всієї ділянки встановлено відеокамери, дані з яких виводяться на центр управління службою. По всій ділянці облаштовано протитранспортний рів, загороджувальний паркан, рокадна дорога.

На обладнання нового підрозділу (будівництво адмінбудівель та службового житла) з держбюджету було виділено 13,5 млн грн, на встановлення відеоспостереження і лінійних споруд — 62 млн грн, облаштування опорного пункту на 60 осіб — близько 14 млн грн.