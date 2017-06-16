На Одещині піймали вербувальника спецслужб РФ з Придністров’я (фото, відео)

Співробітники Служби безпеки України попередили на Одещині створення агентурної мережі російських спецслужб з працівників правоохоронних органів.

Як повідомляє прес-центр СБУ, оперативники спецслужби задокументували, що організувати мережу російські спецслужби наказали співробітнику «Міністерства державної безпеки» невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.

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Мешканець Тирасполю, який має подвійне громадянство РФ та Молдови, з 1995 року працює на придністровські та російські спецслужби. Співробітники спецслужби зафіксували контакти зловмисника з українськими правоохоронцями, які відмовились від роботи на країну агресора. Для можливого шантажу агент російських спецслужб записував розмови на спеціальну апаратуру.

«При спробі повернутися до Придністров’я правоохоронці затримали зловмисника на одному з пунктів пропуску на кордоні. Під час огляду співробітники СБ України виявили у нього спеціальні технічні засоби, вшиті в одяг. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення можливих спільників затриманого агента», – повідомили в СБУ.