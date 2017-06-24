Повідомлено про підозру особам, які брали участь у захопленні прокуратури у Бахмуті у 2014 році

На Донеччині повідомлено про підозру чотирьом особам, які брали участь у захопленні будівлі прокуратури у Бахмуті у 2014 році, трьом з них обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє прес-служби прокуратури Донецької області.

Читайте такожУ Бахмуті затримали підприємця, який організовував мовлення пропагандистських телеканалів в районі АТОВстановлено, що 13 жителів Бахмута у середині квітня 2014 року, коли місто тимчасово знаходилось під контролем бойовиків терористичної організації «ДНР», вирішили створити організовану озброєну групу з метою вчинення низки злочинів. Вони нападали на місцевих мешканців, викрадали чуже майно та транспортні засоби, зберігали зброю, а також захоплювали будівлі. Зокрема, члени зазначеної банди 30 травня 2014 року брали участь у захопленні бойовиками будівлі місцевої прокуратури, в подальшому використовуючи останню як місце дислокації угруповання.

У квітні 2017 року у фігурантів під час обшуку за місцем проживання виявлено та вилучено збройний арсенал: 8 реактивних піхотних вогнеметів, 9 автоматів, протитанкова граната та понад 15 тис патронів.

Дії підозрюваних кваліфіковані за 9 статтями Кримінального кодексу, а саме: ст. 257 (бандитизм); ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом); ст. 28 (вчинення злочину групою осіб); ст. 341 (захоплення державних будівель); ст. 187 (розбій); ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини); ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу); ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю); ст. 260 (створення непередбачених законом збройних формувань).

Чотирьом членам банди оголошено про підозру у скоєнні вказаних злочинів. Трьом з них обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Четвертий підозрюваний - організатор, як і інші 9 учасників, переховуються від органів досудового розслідування (стосовно них матеріали зараз виділені в окреме кримінальне провадження), повідомили у прес-службі.

Досудове розслідування триває.