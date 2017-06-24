Вбивцю ветерана АТО біля Золотих воріт арештували: застава не передбачена (відео)

У Києві Шевченківський райсуд обрав запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві ветерана АТО Сергія Олійника Анатолія Чивікова. Про це повідомляє ТСН.

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"Намагався приховати докази, втекти. Прокурори просили два місяці без застави. Суд підтримав їхнє прохання", - прокоментувала вердикт речниця прокуратури Надія Максимець.

Підозрюваному загрожує до 15 років за ґратами.

Прощатимуться з Сергієм Олійником у неділю в Українському домі, а поховають на Берковецькому кладовищі столиці.

Як повідомлялось, підозрюваний вимагав від хлопця-музиканта, який грав біля Золотих воріт, гроші і погрожував розправою. За жертву нападу вступився батько. Олійник зазнав два смертельних ножових удари – в живіт і груди. Убивцю затримали на даху 5-поверхівки навпроти.