Вбивство бійця АТО біля Золотих воріт: син загиблого розповів подробиці

Ярослав Олійник, син загиблого напередодні біля Золотих воріт добровольця, розповів подробиці трагічного інциденту.

У вільний від навчання час Ярослав часто розважав своєю музикою відвідувачів парків. Виступ біля Золотих воріт нічим не відрізнявся від попередніх, передає ТСН.

Батька Ярослава двічі вдарили ножем - у живіт та груди. Медики, хоч і прибули швидко, боролися за життя, однак зрештою констатували смерть. Очевидці розповідають про нетверезого чоловіка, який напав.

"Він просто підійшов до них й завдав два ножових поранення. Перед цим мені розповідали, що між ними був скандал вже. Приїжджав наряд міліції перед цим", - повідомив очевидець Станіслав Кризький.

Сергій Олійник півтора року в АТО керував розвідротою 14-ї бригади. Після повернення додому опікувався правами мігрантів.

Оскільки деякі ЗМІ почали поширювати неправду, мовляв, побилися два п'яниці, син Олійника вирішив розповісти, як все було. Насправді ж батько захищав Ярослава. Саме до нього спочатку причепився невідомий. Хотів забрати гроші, які кидали кияни, дякуючи за музику.

"Він почав мені погрожувати. Він підійшов до мене, це переросло у конфлікт, він почав замахуватися, підійшов тато, заступився за мене й повів в сторону", - пригадує Ярослав.

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Сварку начебто вгамували. Ярослав каже, зібрав речі, пішов до друзів, батько лишився з мамою на лавці. Хлопець не знав, що убивця пішов додому по ножа.

"Приходжу хвилин через 25, тато весь в крові на лавочці, мама лежить поруч, тата вбили, у мене шок, я не можу зрозуміти, як таке сталося", - розповідає хлопець.

Дружину загиблого у шоковому стані також забрала швидка. Ярослав каже, батько має бойову підготовку, його просто застали зненацька.

Убивця жив просто навпроти місця, де все сталося. Його виказало те, що він побіг відразу до дверей свого під'їзду, дістав ключі і зник всередині.

Сусіди приголомшені. Кажуть, чоловік не проявляв ніколи агресії, мав родину, хоча й частенько зловживав алкоголем.