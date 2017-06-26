У Житомирі з нагоди відзначення річниці Конституції відбудеться спільне виконання гімну України

11:17, 26 червня 2017
Суспільство
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У місті пройде низка святкових заходів.

фото УНИАН

У Житомирі  28 червня з нагоди  відзначення  21-ї річниці Конституції України відбудуться різноманітні святкові заходи, повідомляє прес-служба Житомирської ОДА.

Читайте такожУ Житомирі відкрили пам’ятник митрополиту Іларіону (Огієнку)Як зазначається у повідомленні, урочистості розпочнуться  спільним виконанням гімну на майдані Корольова. Також у місті протягом дня проходитимуть  майстер-класи, вікторини, діятиме лекторій та відбудеться показ тематичних кінострічок.

У рамках відзначення річниці Конституції України в обласному центрі проведуть покладання квітів до до пам’ятника Тарасу Шевченку, до меморіальної дошки Олегу Ольжичу, а також до пам'ятників і меморіальних знаків іншим видатним українським діячам. У місті також покажуть документальні фільми, діятиме “ Містечко майстрів", відбудеться тематична презентація Житомирського обласного краєзнавчого музею «Україна шляхом до незалежності», тощо.

З повною програмою заходів можна ознайомитися на сайті Житомирської облдержадміністрації.

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Теги: #житомирі річниую конституції