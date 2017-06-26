У Житомирі з нагоди відзначення річниці Конституції відбудеться спільне виконання гімну України

У Житомирі 28 червня з нагоди відзначення 21-ї річниці Конституції України відбудуться різноманітні святкові заходи, повідомляє прес-служба Житомирської ОДА.

Читайте такожУ Житомирі відкрили пам’ятник митрополиту Іларіону (Огієнку)Як зазначається у повідомленні, урочистості розпочнуться спільним виконанням гімну на майдані Корольова. Також у місті протягом дня проходитимуть майстер-класи, вікторини, діятиме лекторій та відбудеться показ тематичних кінострічок.

У рамках відзначення річниці Конституції України в обласному центрі проведуть покладання квітів до до пам’ятника Тарасу Шевченку, до меморіальної дошки Олегу Ольжичу, а також до пам'ятників і меморіальних знаків іншим видатним українським діячам. У місті також покажуть документальні фільми, діятиме “ Містечко майстрів", відбудеться тематична презентація Житомирського обласного краєзнавчого музею «Україна шляхом до незалежності», тощо.

З повною програмою заходів можна ознайомитися на сайті Житомирської облдержадміністрації.