У Житомирі відбудеться мистецько-обрядовий фестиваль "Свято єднання Сонця і Води "Від Купала - до Івана"", повідомляє прес-служба Житомирської ОДА.

Захід відбуватиметься 24 та 25 червня з 11.00 до 22.00 у житомирському гідропарку .

Метою проведення фестивалю є ознайомлення та залучення бажаючих до споконвічних традицій українців.

У програмі фестивалю - майстер класи, ярмарок народних митців, святковий концерт, обрядове славлення символів "Сонця" і "Води", спортивне парне орієнтування, богатирські змагання, хороводи та ігри.

З детальним планом заходів фестивалю можна ознайомитися на сайті Житомирської ОДА.