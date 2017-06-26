На Херсонщині СБУ попередила ініційований спецслужбами РФ теракт у будівлях Нацполіції

Оперативники Служби безпеки України викрили зловмисників, які готували підпал будівель Національної поліції на Херсонщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив керівник департаменту захисту Національної державності СБУ Віктор Кононенко.

За його словами, провокація була інспірована спецслужбами Росії.

«СБУ було викрито, задокументовано і блоковано на стадії підготовки скоєння терористичного акту щодо адмінбудівель Національної поліції на Херсонщині», - зазначив Кононенко.

Він повідомив, що безпосереднім організатором вказаного теракту став колишній мешканець одного з міст Херсонської області Андрій Бардачов.

«Він на сьогодні воює в незаконному воєнізованому формуванні “ДНР” і був засуджений в Україні за участь у терористичній організації. Він перерахував своїм спільникам на Херсонщині аванс для закупівлі елементів вибухової речовини», - сказав керівник департаменту СБУ.

Також він додав, що за задумом спецслужб, підпал будівель поліції мав виглядати як помста націоналістичних об'єднань за сутички з правоохоронцями 9 травня поточного року.

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Як повідомляв УНІАН, під час заходів до 9 травня сталися сутички активістів з правоохоронцями у Дніпрі та Києві.

Зокрема, у Дніпрі, до відділення поліції було доставлено 15 осіб. Травмовано 14 осіб – 8 учасників заходу і 6 поліцейських.

У Києві активісти ОУН закидали правоохоронців, учасників акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" та журналістів яйцями. Один із працівників поліції отримав тілесні ушкодження від димової шашки.

Після зіткнень у Дніпрі міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звільнив керівників поліції Дніпропетровської області. Також було ініційовано службове розслідування щодо професійності та правомірності дій поліцейських.