Як в Україні відзначили День перемоги (фоторепортаж)

В Україні сьогодні відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. 9 травня відзначається як День перемоги над нацизмом замість встановленого з радянських часів Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

У деяких містах України відбулися сутички: постраждали 8 поліцейських, затримано близько 50 осіб. Локальні зіткнення відбулися в Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Києві.

Так в Києві, колона учасників акції "Безсмертний полк" пройшла до Алеї Слави. Також у Києві вранці 9 травня на вулиці Мазепи, 6, у Печерському районі (неподалік від станції метро "Арсенальна") біля штабу організації українських націоналістів ОУН Коханівського накопичилося багато поліції, вона штурмом увійшла в будівлю.

Спочатку співробітники поліції оточили будівлю, а потім в їхній бік полетіли фаєри. Пізніше активісти з офісу ОУН Коханівського кидали яйця в правоохоронців, учасників акції "Безсмертний полк" та журналістів. В офісі ОУН поліція затримала 24 людини.

Пізніше стало відомо, що представники ОУН пікетують Печерське відділення поліції, в якому знаходяться 15 затриманих під час сутичок під офісом ОУН. У поліції повідомляють, що під відділенням - 50 осіб мітингувальників.

У Запоріжжі на заходах, присвячених 9 травня, сталася бійка. Потерпілим виявився начальник патрульної поліції Роман Пилипенко. Під час сутички між учасниками люди використовували газові балончики.

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Під будівлею мерії відбулися зіткнення між представниками так званого «Безсмертного полку» і проукраїнськими активістами, серед яких чимало ветеранів АТО.

У Харкові під час покладання квітів до Меморіалу Слави сталася сутичка між учасниками акції «Безсмертний полк» та патріотично налаштованими активістами. Загалом у заході взяли участь близько 5 тис. людей.

В Одесі на Алеї Слави відбулося ще кілька сутичок між українськими активістами та учасниками акції «Безсмертний полк». На Алеї Слави були затримані 2 особи за напис «СРСР» на одязі і поширення забороненої поліграфічної продукції. Тут же учасники акції «Безсмертний полк» напали на активіста, який підняв портрет відомого українського націоналіста Романа Шухевича.

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9 травня в Дніпрі пройшли масові заходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Під час проходження колони між представниками Соціалістичної партії і активістами сталося зіткнення. Причиною стало використання політичної символіки - прапорів. Активісти вимагали прибрати прапори.

Крім цього, під час проходження колони «Опозиційного блоку» виник ще один конфлікт. В результаті зазначених пригод травмовано 14 осіб - 8 учасників заходу і 6 поліцейських.

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У Львові заходи до Дня перемоги над нацизмом пройшли без інцидентів. На Пагорбі Слави сьогодні запалили "вічний вогонь", але почесної варти не було і офіційні заходи не проводилися.

У Донецькій області заходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні також пройшли без провокацій. У 34 населених пунктах регіону пройшло 60 масових заходів.