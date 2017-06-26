У Миколаєві на зустрічі Савченко патрульний наступив на обличчя добровольця (відео)

У Миколаєві вчора, 25 червня, під час зустрічі містян із народним депутатом Надією Савченко, поліцейський наступив на обличчя лежачого на землі бійця добровольчого батальону.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст і волонтер Назар Приходько, прикріпивши до посту відповідний скріншот.

Пізніше у соцмережі з’явилося відео моменту, як співробітник патрульної поліції наступає на обличчя людини, яка лежить на землі під час затримання іншими патрульними.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Після цього, люди, що стояли навколо, почали відтягувати патрульного від добровольця.

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Як повідомляв УНІАН, у неділю, 25 червня, нардеп Надія Савченко проводила зустріч з мешканцями Миколаєва на площі Миколи Леонтовича. Підійшли представники "Правого сектору", "Національного корпусу" та ВО "Свобода" і почали звинувачувати депутата в тому, що вона працює на ФСБ і веде переговори з бойовиками. Після словесних суперечок почалися сутички, в ході яких Савченко закидали яйцями.