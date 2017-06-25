Савченко закидали яйцями у Миколаєві (відео)

У Миколаєві націоналісти закидали яйцями народного депутата України Надію Савченко під час її зустрічі з містянами. Про це повідомляє НикВести.

У неділю, 25 червня, Савченко проводила зустріч з містянами на площі Миколи Леонтовича. Підійшли представники "Правого сектору", "Національного корпусу" та ВО "Свобода" і почали звинувачувати депутата в тому, що вона працює на ФСБ і веде переговори з бойовиками.

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Націоналісти почали закидати депутата яйцями, потім почалася бійка.

На місці були присутні близько 20 співробітників патрульної поліції. Після бійки туди приїхала машина швидкої допомоги.

Як повідомляв УНІАН, раніше народний депутат Надія Савченко збирається балотуватися в президенти, а її політична сила братиме участь у парламентських виборах.