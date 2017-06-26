Євробачення-2017: керівництво нарешті розрахувалось з артистами за виступи в інтервалах конкурсу

Дирекції пісенного конкурсу «Євробачення-2017» Національної суспільної телерадіокомпанії України розрахувалася з 79 постачальниками товарів та послуг, у тому числі з українськими артистами, які виступали в інтервал-актах конкурсу. Потрібно закрити ще майже 170 договорів.

Про це йдеться на сайті «UA: Першого».

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За даними мовника-організатора, із 9 до 22 червня включно, протягом 10 робочих днів, було повністю закрито 79 договорів з постачальниками товарів та послуг. Зокрема було здійснено 130 фінансових операцій.

«Резидентам України за цей період було сплачено 27,6 мільйонів гривень, у тому числі кошти постачальниками товарів та послуг. Ще 49,14 мільйонів гривень було направлено на закупівлю валюти, якою було закрито 16 іноземних договорів», – повідомляє дирекція «Євробачення-2017».

Нагадаємо, з червня 2017 року команда з 26 людей на чолі з заступником директора виконавчого центральної дирекції НСТУ Павлом Грицаком щоденно працює для найскорішого завершення всіх справ. За словами голови правління НСТУ Зураба Аласанії, це ті самі люди, які вели проект від початку, тобто саме вони можуть повною мірою фіналізувати роботу. Правління НСТУ зі свого боку здійснює моніторинг виконання дирекцією її зобов’язань.

Станом на 12 червня 2017 року на оплату очікували понад 250 договорів на суму понад 142 млн. грн. До 9 червня було підписано платіжні документи по закриттю договорів на суму 8, 31 млн. грн.

Додамо, наглядова рада ПАТ «НСТУ» на черговому засіданні 12 червня 2017 розглянула питання «Про ситуацію, що склалася навколо пісенного конкурсу «Євробачення», і вирішила дочекатися результатів розслідування фактів ймовірних зловживань при підготовці конкурсу.

Павло Грицак на прес-конференції 1 червня зазначив, що остаточний розрахунок з контрагентами буде здійснено після того, коли ПАТ «НСТУ», як організатор, переконається у тому, що всі послуги надані у повному обсязі.