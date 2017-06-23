Швейцарія заморозила €15 мільйонів гарантій України на проведення Євробачення: у НСТУ пояснили ситуацію (відео)

Швейцарія заморозила 15 мільйонів євро, які внесла національна суспільна телерадіокомпанія України під заставу належного проведення Євробачення.

Про це повідомив голова НСТУ Зураб Аласанія. За його словами, гроші заморозили за ініціативою європейської мовної спілки (ЄМС). Бо до них звернулася одна із європейських компаній, якій Україна заборгувала 11 мільйонів євро, йдеться у сюжеті ТСН.

У НСТУ наразі відбувається термінове засідання, де з'ясовують, хто є офіційним заявником щодо боргу.

За власними джерелами ТСН дізналася, що йдеться про справу міжнародного агентства Euronews, яка тягнеться вже сім років.

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У жовтні 2010-го, за часів Януковича був укладений договір, за яким Держкомтелерадіо та НТКУ мали вкладати гроші на створення української версії агентства. У 2014-му цю угоду розірвали й через невигідні фінансові умови, й через неможливість впливати на контент української версії Euronews, західної, але проросійської компанії.

"Це початок процедури арешту. Вони мають подати до суду, а суд має встановити - це замороження. Це отримала ЄМС, а не ми. а ЄМС вже повідомила нас, що ці гроші, які мають повернути нам до 30-го червня, не будуть повернуті. По-друге, невідомо хто. Там була звістка від виконавчої служби Швейцарії і там не вказана третя сторона", - сказав Аласанія.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд 22 червня, Женевське управління примусового стягнення заборгованості арештувало 15 млн євро, які були виділені урядом України як гарантія проведення Євробачення. Однак управління не повідомило про підстави накладення арешту й не вказало ініціатора цієї процедури.