Мукачівська перестрілка: суд зняв усі звинувачення з бійців ПС

Мукачівський міськрайонний суд зачитав вирок 4 бійцям Правого сектора, підозрюваним у резонансній стрільбі 11 липня 2015 на Закарпатті, повідомляє Mukachevo.net.

Мова йде про Бурчу Володимира Володимировича, Деяка Сергія Васильовича, Мунчака Романа Івановича та Горбенко Родіона Ігоровича, яких звинувачували у низці тяжких злочинів.

"В ході судового засідання стало відомо, що з добровольців зняли низку звинувачень, через відсутність доказів: бандитизм, погрози вбивством та блокування шляхів в епізоді АЗС", - повідомляє видання.

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Як стало відомо зі слів суддів Мукачівського міськрайонного суду, на даний момент бійці ПС вже відбули ув'язнення, яке зараховується як 3 роки і 8 місяців, за т. зв. законом Савченко, коли 1 день в ІТТ зараховується за 2 дні в'язниці.

"Іншими словами, всім 4-м підозрюваним зарахували терміни як відбуті, але вирок може бути оскаржено представниками державного обвинувачення", - пише видання.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачеві 11 липня 2015 року сталася стрілянина. Конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників «ПС», Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «Правий сектор» почав заважати потокам контрабанди. В результаті інциденту в Мукачево постраждало 14 осіб, загинули троє.