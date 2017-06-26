Гужві доведеться ще одну ніч провести у СІЗО - ЗМІ

Головному редактору «Страна.ua» Ігорю Гужві доведеться ще одну ніч провести у СІЗО, оскільки працівники Державної судової адміністрації України (ДСА) не встигли підписати довідку про внесення за нього застави у 544 тис. грн.

Про це повідомив адвокат Гужви Юрій Іващенко, передає «Страна.ua».

«Гроші надійшли, але ми не можемо підписати довідку - у нас робочий день закінчився», - процитував чиновників ДСА захисник.

За його словами, у зв'язку з цим Гужві доведеться провести ще одну ніч у Лук'янівському СІЗО.

Раніше видання повідомляло, що адвокат Гужви повідомив про зміну порядку внесення застави, а також сказав, що питання звільнення гальмується Держказначейством.

«Державне казначейство станом на 15:00 не підтвердило внесення застави у розмірі 544 тис. грн за Гужву, хоча гроші були переведені ще об 11:20», - йшлося у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Гужву затримали увечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.ua». Стосовно нього відкрито кримінальне провадження за ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали у народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тис. дол. Після отримання половини суми в 10 тис. дол. Гужва був затриманий.

Гужва назвав висунуті йому звинувачення в здирстві "сфабрикованими".

24 червня Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 544 тис. грн.

26 червня адвокат Гужви, міністр юстиції України за часів президентства Віктора Януковича Олена Лукаш повідомила, що за головного редактора видання «Страна.ua» внесли заставу.

«Заставу за Ігоря Гужву внесено Світланою Крюковою. Самого Ігоря вивезли до Лук'янівського СІЗО. Вивезли, знаючи про заставу», - написала вона у Facebook.