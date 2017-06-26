За Гужву внесли заставу понад 500 тисяч гривень

За головного редактора інтернет-видання "Страна.uа" Ігоря Гужву внесено заставу 544 тисяч гривень. Про це повідомила адвокат Гужви, екс-міністр юстиції України за часів президентства Віктора Януковича Олена Лукаш в Facebook.

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"Застава за Ігоря Гужву внесена Світланою Крюковою (заступником головного редактора видання "Страна.uа"). Самого Ігоря вивезли з Лук'янівського СІЗО. Вивезли, знаючи про заставу... Дочекаємося підтвердження казначейства, і зовсім скоро Ігор буде на волі!" - написала вона.

«Вже завтра буде внесено заставу, і найближчим часом він буде на волі», - заявила Лукаш вчора.

У прокуратурі заявили, що суду слід було би призначити Гужві більшу заставу.

Як повідомляв УНІАН, Гужва був затриманий увечері 22 червня після обшуків в редакції видання «Страна.uа». Стосовно нього відкрито кримінальне провадження за ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковским вимагали у народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тис. дол. Після отримання половини суми в 10 тис. дол. Гужва був затриманий.

Гужва назвав висунуті йому звинувачення у вимаганні «сфабрикованими».

Депутати від «Опозиційного блоку» заявляли про готовність взяти Гужву на поруки.