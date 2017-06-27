Головред "Страни.ua" Ігор Гужва вийшов з СІЗО

Головред "Страна.ua" Ігор Гужва вийшов з Лук'янівського СІЗО та поспілкувався з журналістами, повідомляє видання.

Гужва заявив, що, за його інформацією, влада готує ще дві кримінальні справи. Одну - персонально проти нього, а другу проти редакції інтернет-газети "Країна".

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Також Ігор Гужва підкреслив, що буде продовжувати боротьбу, щоб довести всю абсурдність висунутих проти нього звинувачень.

"Громадськість повинна знати, що стоїть за всіма цими провокаціями проти нашої редакції", - заявив Ігор Гужва.

Нагадаємо, що за Гужву внесли заставу понад 500 тисяч гривень.