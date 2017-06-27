Головред "Страни.ua" Ігор Гужва вийшов з СІЗО
12:22, 27 червня 2017Суспільство
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За словами Гужви, влада готує ще дві справи: одну - персонально проти нього, а другу проти редакції інтернет-газети "Страна.ua".
За Гужву внесли заставу в півмільйона гривень / Страна.иа
Головред "Страна.ua" Ігор Гужва вийшов з Лук'янівського СІЗО та поспілкувався з журналістами, повідомляє видання.
Гужва заявив, що, за його інформацією, влада готує ще дві кримінальні справи. Одну - персонально проти нього, а другу проти редакції інтернет-газети "Країна".
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Також Ігор Гужва підкреслив, що буде продовжувати боротьбу, щоб довести всю абсурдність висунутих проти нього звинувачень.
Гужва вийшов на свободу / Страна.иа
"Громадськість повинна знати, що стоїть за всіма цими провокаціями проти нашої редакції", - заявив Ігор Гужва.
Нагадаємо, що за Гужву внесли заставу понад 500 тисяч гривень.
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