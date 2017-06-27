Хакерська атака в Україні: вірус-здирник вимагає еквівалент 300 доларів у біткойнах за розблокування (фото)

В Україні хакери атакували ряд великих підприємств та установ. Вірус-здирник вимагає 300 доларів у біткойнах за розблокування комп'ютера. Фото УНІАН надали джерела в приватних компаніях.

Аналогічне повідомлення є ще на декількох комп'ютерах фірми.

На даний момент відомо, що під ударом, Нова Пошта, Київенерго та інші. Також ЗМІ повідомили, що від хакерських атак також постраждали такі банки як "Ощадбанк", "Укрсоцбанк", "Укргазбанк", "ОТП Банк".

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Як повідомляв УНІАН раніше, деякі підприємства комерційного і державного секторів сьогодні, 27 червня, піддалися зовнішній хакерській атаці невідомим вірусом. Про це повідомляється на сайті Національного банку України, за інформацією якого внаслідок кібератак банки зазнають труднощів з обслуговуванням клієнтів і проведенням банківських операцій.

Регулятор відзначив, що в даний час у фінансовому секторі посилені заходи безпеки і протидії атакам хакерів всіх учасників фінансового ринку.