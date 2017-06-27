У Житомирі в Домі української культури відбувся мистецький марафон «Українські Мальви», повідомляє прес-служба міськради.

Як зазначається у повідомленні, «Українські Мальви» - мистецький марафон, мета якого - " об'єднати покоління, минуле та сучасне, створити єдину територію для творчості, краси та реалізації мрій".

Марафон відбувся за сприяння управління культури Житомирської міської ради та департаменту праці та соціального захисту населення цієї ради.

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" Захід став справжнім святом для людей поважного віку, де вони могли показати свої таланти співу та танцю, поспілкуватись, просто посміхнутися та відпочити. Діти подарували їм символічні мальви та презентували свої художні вміння",- йдеться

Естафету марафону «Українські мальви» від Житомира було передано Вінниці.

Як відомо, у Житомирі з нагоди відзначення річниці Конституції відбудеться спільне виконання гімну України.