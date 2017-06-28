У Житомирі поклали квіти до пам’ятників визначним українцям

У Житомирі відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятників визначним українцям з нагоди Дня Конституції України.

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Як передає кореспондент УНІАН, покласти квіти до пам’ятників визначним українцям прийшли заступник голови Житомирської облдержадміністрації Ярослав Лагута, заступник голови обласної ради Максим Вілівчук, заступник Житомирського міського голови Матвій Хренов, секретар Житомирської міської ради Наталія Чиж, депутати обласної ради,працівники державних установ, молодь та житомиряни.

Урочистості розпочалися покладанням квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку.

Після цього учасники заходу у супроводі військового оркестру пройшли урочистою ходою вулицею Великою Бердичівською до майдану Корольова. Дорогою вони поклали квіти до меморіальної дошки Михайлу Грушевському, погруддя В’ячеслава Чорновола, пам’ятника Івану Франку. Біля кожного з цих пам'ятників відбулася невеличка літературно-музична композиція, під час якої учасникам урочистостей коротко розповіли про визначних українців. Святкові заходи до Дня Конституції у Житомирі тривають.