У Тернополі відбулися урочистості з нагоди Дня Конституції (фото)

У Тернополі відбулися урочистості з нагоди Дня Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у заході на Театральному майдані взяли керівники області, представники громадськості, військові, духовенство.

«Конституція – це не просто основний закон України. Конституція – це принципи, на яких будується будь-яка держава. І саме Україна є основоположником європейської демократичної Конституції часів Пилипа Орлика», – зауважив під час виступу голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

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Він наголосив, що найвищою цінністю відповідно до Конституції є людина, а тому представники державної влади та органів місцевого самоврядування мають зробити все, щоб були захищені громадянські права кожної людини.

«Одночасно хочу подякувати сьогодні за те, що в нас є армія, є воїни, які захищають територіальну цілісність нашої держави. Нині бійці з Тернопільщини, військовослужбовці 44-ої бригади, батальйону «Тернопіль», зведеного загону Національної поліції і Національної гвардії та Служби безпеки захищають конституційний порядок і закон України на східному фронті – у Донецькій та Луганській областях. І саме завдяки їм ми сьогодні маємо спокій та стабільність. При цьому, їхня сильна й незламна позиція передує нашим крокам в напрямку європейської інтеграції та отриманні безвізового в’їзду до країн Шенген-зони. І саме тому я вірю, що завдяки нашим солдатам і нашим конституційним принципам ми будемо повноцінною країною європейської спільноти», – сказав Барна.