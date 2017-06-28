У РФ вважають США і Україну головними джерелами військової загрози - опитування

Більшість росіян (61%) вважають потенційним джерелом військової загрози США, а ще 31% вважають таким Україну. Про це свідчать дані опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки.

Після України в списку з 7% розташувалося НАТО, Китай (5%), Великобританія (4%), "Ісламська держава" (4%), Сирія і Німеччина (по 3%).

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Допомоги у складній ситуації росіяни чекають від Китаю (41%), Білорусії (25%) і Казахстану (18%).

"Країни колишнього СРСР по сумі відповідей набирають близько 20%. Є і ті, хто розраховує на підтримку з боку США і України, проте таких небагато - по 2%. На думку кожного десятого (10%), шукати допомоги в разі військового нападу нам було б ні у кого ", - йдеться в повідомленні соціологів.

Гендиректор Центру Валерій Федоров підкреслив, що надії росіян на нормалізацію російсько-американських відносин, що з'явилися з обранням Дональда Трампа президентом США, "поки не виправдовуються".

Як повідомляв УНІАН, менше 8% українців хочуть "союзу" з Росією, більшість - за вступ до ЄС.