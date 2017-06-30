Поліція отримала вже понад 2 тисячі повідомлень про інфікування комп'ютерів вірусом-вимагачем

До Національної поліції України надійшло вже 2108 повідомлень про інфікування комп’ютерних мереж вірусом-блокувальником, який шифрує дані на комп'ютері та вимагає викуп.

Як повідомила прес-служба Нацполіції, із них за останні три доби офіційно надійшло 420 заяв від приватного та державного секторів країни, у 66 випадках розпочато кримінальні провадження за статтею 361 Кримінального кодексу України.

«За останню добу таких повідомлень надійшло близько 600. За словами спеціалістів з кіберполіції, на третій день фіксації таких повідомлень організації звертались до поліції лише з метою консультації та документування уражених вірусом комп’ютерів», - йдеться у повідомленні.

Загалом на даний час з приводу блокування роботи комп’ютерної техніки за допомогою вірусу-шифрувальника до поліції офіційно подано 420 заяв. З них – 309 звернень від приватного сектору країни та 111 – від державних організацій.

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За результатами отриманих звернень, у 66 випадках поліція розпочала кримінальні провадження за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України.

Крім того, 354 такі факти внесені до журналу єдиного обліку про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Вирішується питання щодо їх правової кваліфікації.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, а також низка медіа зазнали найбільшої хакерської атаки, що розповсюджує вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем.