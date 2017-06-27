СБУ співпрацює з міжнародними лабораторіями, які досліджують кібератаки

Служба безпеки України зараз співпрацює з міжнародними лабораторіями, які досліджують кібератаки.

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська в ефірі телеканалу "112 Україна".

«Ми зараз співпрацюємо з міжнародними лабораторіями, які досліджують ці віруси… На жаль, жодна країна не може на 100% захиститися від вірусів, які постійно модифікуються. Сьогодні ми спільно з міжнародними інституціями посилюємо цю роботу, оновлюємо свої можливості, щоб більш ефективно протидіяти», - сказала вона.

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«Звичайно, ми працюємо з певними ІТ-компаніями. Я хочу підкреслити, що СБУ не веде жодних війн з цими компаніями, ми просто намагаємося навести лад у цій сфері… Ми працюємо виключно у правовому полі», - підкреслила речниця СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня найбільшої хакерської атаки, яка поширює вірус Petya.A, що блокує роботу комп'ютерних систем, зазнали українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа і ряд інших великих підприємств.