Бойовики організували схему вимагання з людей, що виїжджають з "ДНР" - ІС

За даними групи "Інформаційний спротив", бойовики «ДНР» організували схему вимагання з громадян, що виїжджають на територію, підконтрольну Україні.

Так, під приводом турботи про місцевих жителів, в «ДНР» організовані автобусні пасажирські рейси з Горлівки до КПВВ Майорск за соціальними тарифами» - вартість квитка складає 30 руб. Однак, коли зазначені рейси прибувають на «митницю ДНР», вони оглядаються в «особливому режимі» - за 6-8 годин огляд проходять максимум 2 таких автобуси.

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«Пасажирам даних автобусів бойовики не дозволяють перетинати лінії розмежування до КПВВ в пішому порядку, вимагаючи або чекати черги в автобусах на спеці, або платити за послуги таксі, які перевозять до КПВВ Майорск за 300-500 руб. з людини. Дана ситуація викликає вкрай негативну реакцію громадян, які намагаються виїхати на контрольовану Україною територію, проте, побоюючись розправи, вони своє невдоволення бойовикам не висловлюють», – повідомили в ІС.