Популізм замість їжі: ватажок "ДНР" не виконує обіцянку щодо соціальних їдалень – ІС

Ватажок окупаційної адміністрації «ДНР» Олександр Захарченко протягом місяця не може виконати обіцянку про відкриття в Горлівці їдальні для малозабезпечених.

Як повідомляє група «Інформаційний спротив», ще на початку червня 2017 року за вказівкою ватажка "ДНР" Захарченко "влада" окупованої Горлівки анонсувала в місті відкриття соціальних їдалень для малозабезпечених мешканців міста.

При цьому, за словами "заступника голови" Горлівки Вікторії Жукової, заплановане відкриття їдалень дозволить збільшити кількість робочих місць в місті, що викликало в соціальних спільнотах тільки насмішки при обговоренні зазначеної новини.

Читайте такожЗа місяць з "ДНР" до Росії вивезли понад 76 тисяч тонн вугілля – ІС

В даний час, у Горлівці пенсіонери і малозабезпечені жителі постійно звертаються до влади з питаннями про отримання талонів на відвідування соціальної їдальні, на що одержують відповідь про необхідність почекати.

«Зазначений факт в черговий раз доводить популізм керівників самопроголошеної «днр» і викликає невдоволення серед мешканців міста», – зазначили в ІС.