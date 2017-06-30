Головному редактору інтернет-видання "Страна.ua" Ігорю Гужві вручили повістку на допит у справі про розстріли на Майдані. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожГоловред "Страни.ua" Ігор Гужва вийшов з СІЗО«При виході з телеканалу 112, де я був сьогодні на ефірі, до мене підійшли двоє людей, відрекомендувалися співробітниками СБУ і вручили мені повістку на допит у справі про розстріли на Майдані. До цієї справи мене ще не прив'язували. Повістки, при виході з ефірів, також ще ніколи не вручали. Ну що ж, сходимо, поговоримо», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Гужву затримали ввечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.ua». Стосовно нього відкрито кримінальне провадження за статтею 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тис. дол. Після отримання половини суми, 10 тис. дол., Гужву було затримано.

Гужва назвав висунуті йому обвинувачення у вимаганні «сфабрикованими».

24 червня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 544 тис. грн.

26 червня адвокат Гужви, міністр юстиції України за часів президента Віктора Януковича Олена Лукаш повідомила, що за головного редактора видання «Страна.ua» внесли заставу.

27 червня його випустили із СІЗО.

29 червня прокуратура подала апеляційну скаргу на розмір застави для керівника інтернет-видання «Страна.ua» Гужви, затриманого за вимагання.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє прокуратура міста Києва.

«Прокуратура міста Києва в суді апеляційної інстанції оскаржує запобіжний захід, який було обрано Шевченківським райсудом столиці керівнику інтернет-видання «Страна.ua» І. Гужві. Так, не погоджуючись із рішенням суду щодо розміру застави, яка є недостатньою для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, прокуратура столиці подала апеляційну скаргу з вимогою гужва з 544 тис. грн до 3,2 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Апеляційна скарга прокуратури спрямована до Апеляційного суду Києва для прийняття рішення.