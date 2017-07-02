В окупованому Криму російські військові відбирають у місцевих жителів землі - розвідка

У тимчасово окупованому Криму російські військові під час розширення військового містечка відбирають у місцевих жителів землі та руйнують приватні будинки.

Читайте такожПарубій впевнений, що українські моряки знову піднімуть синьо-жовтий прапор на кораблях у Криму

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

«Керівництво РФ нарощує заходи щодо подальшої розбудови військової інфраструктури на тимчасово окупованій території АР Крим, у т.ч. з порушенням майнових прав населення. Зокрема, у н.п. Любимівка підрозділи російських окупаційних військ проводять інженерні роботи щодо розширення військового містечка радіотехнічного полку. При цьому ігноруються права населення на володіння земельними ділянками та здійснюється руйнування їх приватних будівель», - йдеться у повідомленні.

У відповідь на чисельні звернення громадян щодо протиправних дій російських військових представники окупаційної влади та т. зв. “правоохоронних органів” заявляють про незаконне оформлення прав власності на земельні ділянки місцевими жителями, а документи, надані українською владою до окупації, визнають недійсними, додали в управлінні розвідки.