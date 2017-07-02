Путін розширив "вільну економічну зону" окупованого Криму прибрежними водами - ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін підписав федеральний закон "про включення внутрішніх морських вод і територіального моря РФ" уздовж прибережної лінії окупованого Криму до складу так званої "вільної економічної зони регіону", повідомляє ТСН з посиланням на російські ЗМІ.

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"Новий закон розміщений в суботу на офіційному порталі правової інформації. В жовтні 2016 року уряд Росії схвалив проект змін до закону, що розширює кримську вільну економічну зону. Держдума прийняла закон 21 червня 2017 року, Рада Федерації РФ схвалила документ 27 червня", - йдеться в повідомленні.

Таким чином уряд РФ передбачав, що включення вод поблизу окупованого Криму до складу "вільної економічної зони сприятиме збільшенню кількості осіб, які бажають отримати статус учасника вільної економічної зони, і залученню додаткових інвестицій в економіку регіону".

Як повідомляв УНІАН, 30 червня Росія продовжила до 31 грудня 2018 року економічні санкції проти Європейського Союзу, які поширилися на Україну з набранням чинності Зони вільної торгівлі з ЄС. 29 червня 2016 року Путін підписав указ про продовження до 31 грудня 2017 року продовольчого ембарго, запровадженого у відповідь на санкції Заходу.