Через хаотичну забудову міста під Києвом діти навчаються в коридорах і в три зміни (відео)

Підозри про злочин цього тижня отримали два чиновники міста Буча, що під Києвом.

Як йдеться в сюжеті ТСН, меру міста та секретарю міськради закидають знищення 80 гектарів лісу для забудови нового житла.

Мати учня школи №4 Бучи Надія Фурлет випадково, коли прийшла на батьківські збори, побачила клас дітей, які вчились у коридорі. Як з'ясувалось, ця школа давно є переповненою більше як удвічі від проектної потужності. Замість 800 дітей тут навчаються майже дві тисячі. У приміщенні між двома змінами є ще одна. У другу зміну вчаться, наприклад, шості класи. Цікаво, що лише один шостий клас учиться в першу. За дивним збігом серед учнів там є син мера сусіднього з Бучею Ірпеня.

У Бучі, як і ще в десятках міст та районів України, що ростуть і розвиваються, із шаленою швидкістю будують житло, але не зводять дитсадків і шкіл. Так, ще десять років тому Буча була селищем міського типу із населенням трохи більше як 20 тисяч жителів, але зараз кількість населення зросла майже вдвічі. Тут забудовується кожен вільний метр, кожна вільна земельна ділянка.

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Тільки за останні три роки збудовано 150 тисяч квадратних метрів житла, а це - десять великих житлових комплексів. При цьому кількість шкіл не змінилась. "Стаття 33 Закону України про регулювання містобудівної діяльності говорить про те, що будівництво кварталів повинно вестися комплексно, якщо ведеться комплексно, ведеться і забудова шкіл садків, лікарень, поліклінік", - упевнений громадський активіст Сергій Василишин.

Однак, про комплексність не йдеться. Наприклад, на вулиці Булгакова ще донедавна був приватний сектор і поле. Проте згодом як із-під землі одна за одною з'явилися три багатоповерхівки.

"Згідно з генеральним планом міста Буча, це зона Г2 1п. Тобто це зона районного значення. Тут можна вести будівництво об'єктів таких, як магазини, офісні приміщення. Але бучанська міська влада затвердила детальний план території і вже тут ростуть житлові будинки", - заявив активіст.

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Мало того, за документами будинки мають 16 поверхів, але насправді збудовано 18. В інтернеті цей житловий комплекс називається вишукано "Ґранд Бурже". Менеджери переконують, що в комплексі будуть супермаркет, фітнес-клуби, кінотеатр тощо. При цьому, на думку представників забудовника, проблеми із школами немає.