Суд вдруге відправив мера Бучі під домашній арешт

Печерський районний суд Києва повторно обрав домашній арешт як запобіжний захід міському голові Бучі Київської області Анатолію Федоруку.

Про це прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган повідомила у Facebook.

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"За клопотанням Генеральної прокуратури України сьогодні рішенням Печерського райсуду повторно обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту меру міста Буча Анатолію Федоруку", - написала Сарган.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Генпрокуратура повідомила про підозру голові та секретарю Бучанської міської ради в незаконній передачі у власність земель лісового фонду.

Луценко заявив, що їм інкриміновано незаконну передачу у власність фізичним та юридичним особам 68 га земель лісового фонду першої категорії, вартістю понад 100 млн грн, а секретарю ради – 1,024 га, який за відсутності Федорука також незаконно передав земельні ділянки лісового фонду.

13 жовтня за клопотанням прокуратури Печерський райсуд Києва голові та секретарю Бучанської міськради обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання з 22.00 до 7.00 із застосуванням електронного засобу контролю (так званий «браслет»).

25 жовтня Печерський райсуд Києвавідсторонив від займаної посади мера Бучі Федорука.

24 листопада Апеляційний суд Києва визнав незаконним це рішення.

Луценко вважає, що справа Федорука має слухатись у відкритому судовому режимі.