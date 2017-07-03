В апараті Раді розповіли, навіщо під будівлю ВР стягнули бронетехніку

12:05, 03 липня 2017
Суспільство
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Сьогодні у дворі Верховної Ради України відбудеться виставка оборонної техніки з нагоди 20-річчя Хартії Україна-НАТО.

Під ВР буде демонструватися техніка, вироблена українськими підприємствами / Facebook Андрій Ніцой

Сьогодні у внутрішньому дворі Верховної Ради України відбуватиметься виставка оборонної техніки, яку демонструє “Укроборонпром”.

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Апарату Верховної Ради України Ірина Кармелюк.

Вона нагадала, що минулого року в парламенті також відбувалася така виставка.

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Кармелюк пояснила, що оскільки сьогодні о 15.00 в парламенті відбуватиметься урочисте засідання з нагоди відзначення 20-річчя Хартії Україна-НАТО, то для гостей, які є представниками силових структур, буде демонструватися техніка, вироблена українськими підприємствами.

Раніше директор Центру стратегічних розробок Андрій Ніцой на своїй сторінці у Facebook виклав світлини бронетехніки під парламентом і написав: "У двір Верховної Ради України щойно заїхала бронетехніка. 07.10 ранку, 3 липня 2017 року. До чого готуємося? Може похвалитися виставковими зразками досягнень оборонпрому? Чи проштовхнути русифікаторські закони про мову та про освіту? Чи Банкова готує якись "сюрприз"?".

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Теги: #Україна і НАТО#бронетехніка під ВР