В Україну за притулком від політичного переслідування звернулась сім'я росіян (відео)

У Харківській області на кордоні з Росією сім'я росіян попросила статус біженців в Україні у зв'язку з політичним переслідуванням. Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Дмитро Кальницький, родина росіян прибула на один з пунктів пропуску на українсько-російському кордоні в Харківській області вчора ввечері, 2 липня.

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За словами Кальницького, статус біженців в Україні попросила сім'я з трьох росіян: 32-річний чоловік, його 33-річна дружина і їх 6-річна дитина. Вони прийшли пішки з Росії в український пункт пропуску.

Як стало відомо під час бесіди, чоловік в Інтернеті висловився за зміну влади в Росії, після чого його вирішили притягнути до кримінальної відповідальності за ст. 280 Кримінального кодексу РФ (публічний заклик до вчинення дій екстремістського характеру). Тому сім'я у зв'язку з політичним переслідуванням була змушена просити статус біженців.

Кальницький повідомив, що після оформлення відповідних документів сім'ю росіян направили в Державну міграційну службу України. Він відмовився оприлюднювати регіон, з якого прибула сім'я, посилаючись на небажання нашкодити людям.

Державна прикордонна служба оприлюднила відеозапис із прохачами притулку.