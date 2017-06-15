Двоє росіян з партії Навального попросили політичного притулку в Україні

На кордоні двоє громадян Росії з опозиційної партії попросили політичного притулку в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Сьогодні вранці в одному з пунктів пропуску на кордоні з Росією до представників Держприкордонслужби України звернулися двоє громадян Росії. Росіяни заявили, що перебувають в одному з опозиційних до нинішньої російської влади політичних блоків і попросили політичного притулку на території України", - йдеться у повідомленні.

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Чоловіки прибули в пункт пропуску та, пред’явивши для контролю закордонні паспорти громадян РФ, одразу висловили намір отримати захист на території України у зв’язку з їхнім політичним переслідуванням на території Росії.

Під час фільтраційних заходів, які проводилися спільно зі співробітниками СБУ, було встановлено, що дані громадяни є представниками партії російського опозиціонера Олексія Навального і за політичну діяльність піддаються переслідуванню.

Обох чоловіків пропущено через кордон встановленим порядком та направлено до міграційної служби.

Відзначимо, що "Партія прогресу" (до 8 лютого 2014 року - "Народний альянс"), яку очолює російський опозиційний політик Олексій Навальний, була заснована 15 грудня 2012 року, але з 28 квітня 2015 року позбавлена державної реєстрації, відповідно - не може приймати участі у виборах.