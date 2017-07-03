На Харківщині в ноутбуці затриманого бойовика знайшли відео розстрілу українських військових

У Харківській області прикордонники затримали чоловіка з українським паспортом та паспортом РФ, який, ймовірно, причетний до діяльності незаконних збройних формувань терористів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, сьогодні, 3 липня, вночі прикордонники Харківського загону в пункті пропуску «Гоптівка» виявили громадянина, у якого було два паспорти – громадянина України та громадянина Росії. Повідомляється, що чоловік, скоріш за все, причетний до російських бандформувань.

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За відомостями ДПСУ, під час проходження прикордонного контролю чоловік надав для перевірки паспорт громадянина України. Однак при цьому поведінка 59-річного чоловіка була помітно знервована. Тому в подальшому прикордонно-митна оглядова група перевірила його сумку з речами, серед яких виявила ще й внутрішній паспорт громадянина РФ, а також фотокартки з зображенням незаконних збройних формувань. Крім того, серед речей було виявлено ноутбук з відео, на якому зафіксовано розстріл військовослужбовців ЗС України та фотокартки з наругою над державними символами України.

За даним фактом прикордонники поінформували співробітників СБУ, яким передали підозрюваного.

До СБУ та Нацполіції направлено повідомлення для внесення до ЄРДР про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 258 ККУ (створення терористичної групи, організації) та ст. 338 ККУ (наруга над державною символікою). Наразі фільтраційні заходи продовжуються.