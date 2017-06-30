В ООН стурбовані понаднормовим триманням підозрюваних у слідчих ізоляторах України

В підкомітеті ООН з недопущення катувань заявляють, що в українських ізоляторах тимчасового тримання (ІТТ) підозрюваних часто утримують понад дозволений законом час з метою уникнення відповідальності за нанесення побоїв таким затриманим.

Про це під час круглого столу заявив член підкомітету ООН Віктор Захарія.

Він заявив, що Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року поліпшив ситуацію з триманням під вартою підозрюваних, і тепер значно менше осіб очікують вироку суду у слідчих ізоляторах. Також він зауважив, що покращилося функціонування інституту безоплатної правової допомоги.

Водночас у ООН мають застереження щодо катувань затриманих. При цьому мова йде як і про затриманих представниками держави – СБУ, Нацполіції – так і представниками добровольчих батальйонів.

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Захарія зауважив, що "багато з таких осіб були піддані катуванням, перебуваючи під контролем СБУ, або ж були неофіційно ув'язнені добровольчими батальйонами з відома або за мовчазної згоди офіційної влади".

Окрім того, Захарія звернув увагу на практику, коли затриманих утримують в ІТТ понад дозволений законом термін у 3 доби. За його словами, це роблять службові особи силових структур з метою уникнути відповідальності за нанесення побоїв затриманим - чекають, допоки не зникнуть сліди катувань.

Підкомітет ООН закликає владу України (органи прокуратури) проводити розслідування таких випадків і не допускати такого надалі.