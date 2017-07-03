Бойовики проводять жорсткі "співбесіди" з громадянами без реєстрації "ДНР" – ІС

23:41, 03 липня 2017
Суспільство
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Спілкування з громадянами без реєстрації "ДНР" на блокпосту здійснюють представники «МГБ» в окремому приміщенні.

REUTERS

За оперативними даними групи "Інформаційний спротив", бойовики виявляють підвищений інтерес до осіб, які не зареєстровані на території «л/днр» і намагаються в'їхати на територію, контрольовану «днр» з боку КПВВ Майорськ.

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Зокрема, якщо громадянин не зареєстрований в «днр», його затримують на лінії розмежування для детальної перевірки документів і особистих речей, проводять співбесіду з метою з'ясування дійсних причин поїздки і можливого вербування.

Спілкування з такими особами на блокпосту здійснюють представники «МГБ ДНР» в окремому приміщенні.

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Теги: #Життя в днр#як люди живуть в днр