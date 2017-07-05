В Україні від початку літа на водоймах загинули 43 дитини – поліція

01:57, 05 липня 2017
Суспільство
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З початку літнього оздоровчого періоду поліція зафіксувала 41 трагічний випадок, коли внаслідок необережного поводження на воді загинуло 43 дитини.

Найбільш резонансними стали випадки у Дніпропетровській області / фото УНІАН

В Україні від початку літа на водоймах загинули 43 дитини.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України.

За словами начальника Департаменту Ігоря Бабича, з початку літнього оздоровчого періоду поліція зафіксувала 41 трагічний випадок, коли внаслідок необережного поводження на воді загинуло 43 дитини.

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Найбільш резонансними стали випадки у Дніпропетровській області, де втопилися двоє підлітків та 5-річний хлопчик.

Бабич підкреслив, що цих трагедій можна було б уникнути, якби дорослі були поруч. «За час проведення загальнодержавних профілактичних заходів під час літнього відпочинку та оздоровлення дітей до територіальних органів поліції доставлено майже 300 дітей, які перебували без догляду дорослих», – повідомив він.

За його словами, упродовж червня до адміністративної відповідальності притягнуто 3,9 тисяч осіб за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.

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Теги: #трагедія на воді#небезпека на воді