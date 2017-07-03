У річці Південний Буг біля Миколаєва потонули 6-річний хлопчик і його 59-річний дідусь.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, 1 липня до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про зникнення чоловіка та дитини, які відпочивали на пляжі в мікрорайоні Варварівка.

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Рятувальники обстежили акваторію та берегову зону вказаного місця. Тіло зниклого чоловіка 1958 р. н. було знайдено того ж дня за 15 метрів від берега у річці Південний Буг. Тіло дитини рятувальники виявили вранці 2 липня.