У річці Південний Буг біля Миколаєва потонули 6-річний хлопчик і його 59-річний дідусь
00:41, 03 липня 2017Інциденти
2376 0
Тіло зниклого чоловіка 1958 р. н. було знайдено за 15 метрів від берега у річці Південний Буг.
Тіло дитини рятувальники виявили вранці 2 липня / фото УНІАН
У річці Південний Буг біля Миколаєва потонули 6-річний хлопчик і його 59-річний дідусь.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, 1 липня до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про зникнення чоловіка та дитини, які відпочивали на пляжі в мікрорайоні Варварівка.
Читайте такожУ Чернівецькій області під час пожежі у житловому будинку загинули двоє дітей
Рятувальники обстежили акваторію та берегову зону вказаного місця. Тіло зниклого чоловіка 1958 р. н. було знайдено того ж дня за 15 метрів від берега у річці Південний Буг. Тіло дитини рятувальники виявили вранці 2 липня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter