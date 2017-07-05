На Житомирщині вже створили більше 30 центрів надання адмінпослуг

На Житомирщині вже створено більше 30 центрів надання адмінпослуг та ще більше десятка громад планують створити у себе такі місцеві центри. Про це УНІАН повідомили у прес-служба Житомирської ОДА.

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Як зазначається у повідомленні, система Центрів надання адміністративних послуг на Житомирщині буде зростати, адже на сьогодні вже більше 10 громад планують створити у себе місцеві центри.

Про це повідомив директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва ОДА Олексій Шатило сьогодні, 5 липня, під час семінару з питань розбудови ЦНАПів.

«У нас в області створено більше 30 центрів надання адмінпослуг. Особливо приємним є те, що деякі з них є результатом процесу децентралізації. Кількість центрів буде зростати, адже вже близько десяти громад планують створювати такі центри. Звісно, вони не будуть масштабними, як регіональний ЦНАП, який планується, але вони покликані забезпечити інтереси громади у повсякденних адміністративних послугах», – зазначив Шатило.

Представники ЦНАПів та об’єднаних територіальних громад Житомирщини ознайомлюються з досвідом функціонування центрів в інших областях України, результатами їх роботи. Семінар проходить за підтримки представництва Фонду Фрідріха Науманна в Україні.