Галкін показав Пугачову в коротких шортах (відео)

На відеозаписі, опублікованому артистом Максимом Галкіним в Instagram, його дружина Алла Пугачова влаштувала пікнік на пляжі з Лаймою Вайкуле.

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Примадонна з'явилася на відео в коротких шортах, продемонструвавши стрункі ноги. Фоловери зазначили, що Пугачова має чудовий вигляд.

Дамысдюн. Дарыморя #лаймалла #алла #лайма @laima_vaikule_official @alla_orfey Допис, поширений Максим Галкін | Official (@maxgalkinru) 9 Лип, 2017 о 10:37 PDT

Раніше Галкін опублікував в Instagram відверте фото народної артистки СРСР, яка засмагає на відпочинку. "Кохана засмагає. Зняв нишком - не любить, коли її фотографують", - підписав його артист.