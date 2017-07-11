Галкін показав Пугачову в коротких шортах (відео)

08:45, 11 липня 2017
Суспільство
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Галкін зняв відео про відпочинок подружжя в Юрмалі, на якому можна побачити прекрасну фізичну форму народної артистки СРСР, якій у квітні цього року виповнилося 68 років.

Пугачова прогулялася по пляжу в коротких шортах / Скріншот

На відеозаписі, опублікованому артистом Максимом Галкіним в Instagram, його дружина Алла Пугачова влаштувала пікнік на пляжі з Лаймою Вайкуле.

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Примадонна з'явилася на відео в коротких шортах, продемонструвавши стрункі ноги. Фоловери зазначили, що Пугачова має чудовий вигляд.

Дамысдюн. Дарыморя #лаймалла #алла #лайма @laima_vaikule_official @alla_orfey

Допис, поширений Максим Галкін | Official (@maxgalkinru)

Раніше Галкін опублікував в Instagram відверте фото народної артистки СРСР, яка засмагає на відпочинку. "Кохана засмагає. Зняв нишком - не любить, коли її фотографують", - підписав його артист.

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Теги: #Галкін показав Пугачову#Пугачова у шортах