"Зняв нишком": Галкін на відпочинку показав в Instagram 68-річну Пугачову в купальнику (фото)

Російський артист і чоловік співачки Алли Пугачової Максим Галкін опублікував в Instagram відверте фото народної артистки СРСР, яка засмагає на відпочинку.

Подружжя відпочиває в Юрмалі. Пугачова засмагає на шезлонгу в чорному купальнику й без макіяжу. "Кохана засмагає. Зняв нишком - не любить, коли її фотографують", - підписав фото Галкін.

Підписники артиста одразу почали хвалити Пугачову й захоплюватися її формами. "Не впізнала Аллу Борисівну. Приголомшливо виглядає", - пише користувачка shorena3033. "Розкішна!" - зауважують інші.