"Зняв нишком": Галкін на відпочинку показав в Instagram 68-річну Пугачову в купальнику (фото)
20:16, 15 червня 2017Світ
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На фото народна артистка СРСР Алла Пугачова засмагає на шезлонгу в чорному купальнику і без макіяжу. У квітні цього року популярній співачці виповнилося 68 років.
Подружжя відпочивають в Юрмалі/ фотоілюстрація / vokrug.tv
Російський артист і чоловік співачки Алли Пугачової Максим Галкін опублікував в Instagram відверте фото народної артистки СРСР, яка засмагає на відпочинку.
Подружжя відпочиває в Юрмалі. Пугачова засмагає на шезлонгу в чорному купальнику й без макіяжу. "Кохана засмагає. Зняв нишком - не любить, коли її фотографують", - підписав фото Галкін.
Підписники артиста одразу почали хвалити Пугачову й захоплюватися її формами. "Не впізнала Аллу Борисівну. Приголомшливо виглядає", - пише користувачка shorena3033. "Розкішна!" - зауважують інші.
Фото: Instagram
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