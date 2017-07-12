Вступна кампанія в Україні: сайт для онлайн подачі документів завис через перевантаження (відео)

Сьогодні в Україні абітурієнти мали б почати подавати свої заяви на вступ до ВИШів онлайн. Однак, зайти в особистий електронний кабінет поки неможливо, йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що система перевантажена. І з 9.00 до 12.00 подати заявку було неможливо.

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Університети дають два тижні абітурієнтам для подачі заявок – до 26 липня.

Як повідомляв УНІАН раніше, вірус-вимагач Petya.A, який атакував Україну 27 червня, вплинув на початок вступної кампанії, а саме на роботу Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Про це повідомляє Міністерство освіти і науки на своїй сторінці у Facebook. Зокрема, зазначається, що у зв’язку з масовою кібератакою, з міркувань безпеки були запроваджені тимчасові обмеження в роботі ЄДЕБО через профілактику системи, в тому числі у функціонуванні Особистого електронного кабінету вступника.