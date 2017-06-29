Вірус-вимагач Petya.A вплинув на початок вступної кампанії

Вірус-вимагач Petya.A, який атакував Україну 27 червня, вплинув на початок вступної кампанії, а саме на роботу Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Про це повідомляє Міністерство освіти і науки на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, зазначається, що у зв’язку з масовою кібератакою, з міркувань безпеки були запроваджені тимчасові обмеження в роботі ЄДЕБО через профілактику системи, в тому числі у функціонуванні Особистого електронного кабінету вступника.

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«Наразі ризики, пов’язані зі згаданою кібератакою, мінімізовані. Тому доступ до Особистого електронного кабінету вступника буде відкрито СЬОГОДНІ (відповідно до Умов вступу), але після 12:00 дня, про що буде додатково повідомлено на сайті та офіційній сторінці у Facebook МОН та Державного підприємства «Інфоресурс», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що сьогодні в Україні стратувала вступна кампанія. Відсьогодні абітурієнти можуть створити свої електронні кабінети, тому що подача заяв на вступ, як і торік, лише онлайн. У цих кабінетах заповнити електронну заяву вступники зможуть вже від 12 липня

Як повідомляв УНІАН раніше, 27 червнямасштабна хакерська атака розпочалася в Україні, вона вразила комп’ютери уряду, банків, підприємств. Про кібератаки повідомили і в інших країнах. Значної шкоди було завдано в Італії, країнах Центральної Європи та Ізраїлі.