У Львові вандали облили фарбою пам'ятник Юрію Кульчицькому (фото)

Сьогодні, 12 липня, на площі Данила Галицького у Львові невідомі облили фіолетовою фарбою пам'ятник Юрію-Францу Кульчицькому.

Як повідомили в прес-службі патрульної поліції Львова, комунальники помітили фарбу на пам'ятнику в 5:00 ранку.

Правоохоронці з'ясовують обставини події.

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Пам'ятник у Львові встановили 22 жовтня 2013.

Юрій Франц Кульчицький — український купець, чи військовий, дипломат і розвідник XVII століття, родом з Галичини, Згідно з популярною легендою, "людина, який навчив Європу пити каву". В 1683 році відкрив першу кав'ярню у Відні. Вважається автором рецепту "віденської кави".

Нагадаємо, раніше у Львові з пам'ятника на Пагорбі Слави викрали бронзовий вінок.