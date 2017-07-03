У Львові з пам’ятника на Пагорбі Слави викрали бронзовий вінок (фото)

Правоохоронці Львівщини встановлюють осіб, причетних до пошкоджень двох бронзових пам’ятників. Про це повідомляє поліція області.

У Львові зловмисники викрали бронзовий вінок з могили Невідомому солдату, а у Радехівському районі – відрізали елемент бронзової скульптури солдатам, загиблим в часи Другої світової війни.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють причетних до скоєння злочину осіб, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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"Ще одне повідомлення про пошкодження пам’ятника надійшло сьогодні у Радехівське відділення поліції. Близько дев’ятої ранку до поліції зателефонував сільський голова села Хмільно і повідомив, що вночі зловмисники викрали частину бронзової скульптури Невідомим солдатам, загиблим в часи Другої світової війни, яка встановлена поблизу сільради", - додали у відомстві.

Слідчо-оперативна група, яка працювала на місці події, встановила, від бронзової постаті спеціальним ріжучим предметом невідомі відрізали частину ноги.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють обставини події та причетних до цього осіб, проводиться досудове розслідування.

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