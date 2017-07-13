Німецькі ЗМІ: окупанти на Донбасі утримують мережу трудових таборів

Сепаратисти на окупованих територіях сходу України утримують мережу так званих трудових таборів. За даними німецької радіостанції Deutschlandfunk, оприлюдненими в ефірі у четвер, 13 липня, у цих таборах тисячі ув'язнених у так званих "ДНР/ЛНР" примушуються до безоплатної праці, передає Deutsche Welle.

Група правозахисників, яка моніторила ситуацію у самопроголошених республіках та на яку посилаєтсья Deutschlandfunk, вказує, що доходи від примусової праці у таких таборах становлять до 500 тисяч євро на місяць. Ці кошти використовуються для фінансування сепаратистів на Донбасі.

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Самопроголошені уряди так званих "ДНР/ЛНР" на запит щодо наявності та функціонування таборів німецькій радіостанції не відповіли.

Правозахисники і журналісти виходять з того, що у таборах на Сході України утримуються до 10 тисяч ув'язнених. Багато з них не мали підстав для потрапляння у такі табори. Вказується, що частково йдеться про осіб, засуджених до весни 2014 року українськими судами до позбавлення волі. На даний час ці люди або уже мали відбути терміни покарання, або до них мала бути застосована амністія чи інше пом'якшення покарання, як то ухвалювалось в Україні.

На оприлюдненій DLF карті видно, що табори знаходяться на неконтрольованій Україною території Луганської області, зокрема, у містах Луганськ, Брянка, Алчевськ, Перевальськ, Петровське.

Як відомо, у цих та інших містах Луганської області, які не контролюються українським урядом, знаходяться установи виконання покарань Державної пенітенціарної служби України. Зокрема, у Луганській установі виконання покарань № 17, за даними правозахисників, відбувають покарання близько 1470 осіб, у Брянківській виправній колонії № 11 - 470 осіб, у Перевальській виправній колонії №15 - 500 осіб, Алчевській виправній колонії № 13 - 215 осіб, у Краснолуцькій виправній колонії №19 - 780 осіб, Суходільській виправній колонії №36 - 600 осіб, Свердловській виправній колонії №38 - 550 осіб.