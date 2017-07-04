Amnesty International висунула вимоги бойовикам "ДНР" щодо зникнення у Донецьку журналіста Асєєва

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International в Україні закликає контрольованих Росією бойовиків "ДНР" розкрити місцеперебування зниклого в Донецьку журналіста Станіслава Асєєва.

Про це УНІАН поінформували у представництві організації в Києві.

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Зокрема, зазначається, що Асєєв зник 2 червня на території, контрольованій бойовиками "ДНР". Родина та друзі зниклого журналіста побоюються, що його було затримано так званою владою та йому загрожують тортури і жорстоке поводження. З того часу немає достовірної інформації про його долю та місцеперебування.

Правозахисники зауважують, що Асєєв працює під псевдонімом, описуючи повсякденне життя на окупованій території. Востаннє він говорив з родиною по телефону 2 червня, повідомивши, що під'їжджає до Донецька і що завітає до родичів наступного дня, проте так і не приїхав. Родичі виявили в його квартирі очевидні сліди обшуку.

“Ми вимагаємо від так званої влади “ДНР” розкрити місце перебування Станіслава Асєєва та не допустити застосування до нього тортур чи іншого жорстокого поводження”, - заявила директор Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

У організації наголошують, що для незаконного «Міністерства державної безпеки» «ДНР» є звичайною практикою 30-денні арешти осіб, яких підозрюють у нелояльності до бойовиків або “підривній” діяльності, та утримання їх без зв’язку із зовнішнім світом. У цьому зв'язку сказано, що, зазвичай, 30-денні терміни тримання під вартою постійно продовжують, і особа залишається без можливості контактувати зі своєю родиною чи адвокатом.

Також Amnesty International закликає вимагати від псевдоутворення "ДНР" негайно припинити практику свавільних затримань цивільних осіб та інших порушень прав людини членами підконтрольних їй сил, включаючи тортури та інші види жорстокого поводження.